Yüksekova’da görülen çok sayıdaki yılan korkuttu

İlçeye bağlı Yürekli köyündeki Yılanpınarı bölgesinde görülün çok sayıda yılan korku yarattı.İlk defa yılanları sürü halinde gördüğünü dile getiren Vahap Canan, "İç içe geçmiş yılanları cep telefonuyla kaydettik. Hayatımda gördüğüm en acayip durum. Çok korkutucu" dedi.