Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yüksekova'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Yüksekova#Terör Örgütü
Yüksekovada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 22:13

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında yapılan aramada bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Haberin Devamı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda; 2 Kasım 2022 tarihinde Şehit Jandarma Er Hüseyin Çeken 2022-586 (KEPRE-1) operasyonunda Yüksekova İkiyaka köyü Kepre yaylası kırsalında yapılan arama-tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir mağarada 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet uçaksavar gövdesi ve namlusu, 1 adet Baretta 9 mm tabanca, 4 adet el bombası, 6 adet anti tank mühimmatı, 118 adet uçaksavar mühimmatı, 350 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 4 adet parça halinde docka mayonu, 2 adet parça halinde Bixi mayonu, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet dürbün, 3 adet taş kırıcı, 1 adet güç kaynağı ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Timlerin dönüş esnasında yaptığı arama-tarama faaliyeti esnasında güzergah üzerinde; 6 adet anti tank mühimmatı bulunmuş olup, olay yerinde METİ tarafından imha edilmiştir" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakkari#Yüksekova#Terör Örgütü

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe
Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak

BAKMADAN GEÇME!

Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe
Seul’deki felaket nasıl oldu Bu izdihamlar neden oluyor

Seul’deki felaket nasıl oldu? Bu izdihamlar neden oluyor?

#Seul
Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak