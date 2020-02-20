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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 20.02.2020 - 09:33,Son Güncelleme:/

Yüksekova'da baraj gölü dondu

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Yüksekova'da baraj gölü dondu

HAKKARİ'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelerde seyrettiği Yüksekova ilçesinde, Dilimli Barajı Gölü buz tuttu.

Hakkari ve çevresinde yaklaşık 1 aydır etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle onlarca köy ve mezranın yolu kapandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceleri bulduğu Yüksekova merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Dilimli Barajı Gölü de tamamen dondu. Baraj gölünün yüzeyindeki buz kalınlığı, 20 santimetreyi buldu.

 

 

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