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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Yüksekova'da baharın müjdeleyicisi kardelenler çiçek açtı

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Yüksekova'da baharın müjdeleyicisi kardelenler çiçek açtı
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişini müjdeleyen kardelenler çiçek açtı. Kardelenler, 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsüyle birlikte doyumsuz bir manzara sundu.

Kış mevsiminin en çetin geçtiği kentlerden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İnanlı köyünde, ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı. Toprağın ısınması ile çıkmaya başlayan kardelen çiçeklerini eşsiz güzelliği, bölgeye giden fotoğraf sanatçıları tarafından da görüntüleniyor. Baharla birlikte boy vermeye başlayan beyaz çiçekler, 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü ile birleşince doyumsuz bir manzara sundu.

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