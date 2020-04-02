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Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2020 - 14:54,Son Güncelleme:/

Yüksekova'da askeri üs bölgesinin yolu, kardan kapandı

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Yüksekova'da askeri üs bölgesinin yolu, kardan kapandı
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Çobanpınar Askeri Üs Bölgesi'nin yolu, yoğun kar yağışıyla kapandı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. İlçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Çobanpınar bölgesindeki askeri üs bölgesinin yolu, kar yağışının ardından kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede ekipler, zaman zaman çalışmalarında zorlandı, bölgede kar tünelleri açıldı. İş makinesi operatörünün karla mücadelesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

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