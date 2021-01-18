MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
GeriGündem Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Yaşar KAPLAN/YUKSEKOVA (Hakkari), (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Abone Olgoogle-news

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 57 köy ile 77 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Yüksekovada 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı ilçede 57 köy ve 77 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, Yüksekova- Şemdinli ile Yüksekova- Esendere yolundaki ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Bu arada, İl Özel İdaresi Yüksekova şantiye şefliği karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının süreceği bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle