Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı

Yüksekova'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı ilçede 57 köy ve 77 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, Yüksekova- Şemdinli ile Yüksekova- Esendere yolundaki ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Bu arada, İl Özel İdaresi Yüksekova şantiye şefliği karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının süreceği bildirildi.