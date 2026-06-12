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Yüksekova'da 5 metreyi bulan kar kütleleri temizleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Mergezer Yaylası#Kar
Yüksekovada 5 metreyi bulan kar kütleleri temizleniyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 13:48

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 bin 500 rakımlı Cilo Dağları eteklerinde bulunan Mergezer Yaylası'nda, ekiplerin yer yer 5 metreyi bulan kar kütlelerini temizleme çalışmaları sürüyor.

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Yüksekova'ya bağlı 2 bin 500 rakımlı Cilo Dağları eteklerinde bulunan Pınargözü köyü sınırlarında yer alan Mergezer Yaylası'nın yolu, kış boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaylaya çıkmak isteyen besiciler ve vatandaşlar için Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

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5 METRE KAR KALINLIĞI

Kar kalınlığının bazı noktalarda 4 ila 5 metreyi bulduğu yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta, iş makineleriyle yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

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#Hakkari#Mergezer Yaylası#Kar

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