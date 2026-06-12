Yüksekova'da 5 metreyi bulan kar kütleleri temizleniyor

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Yüksekova'ya bağlı 2 bin 500 rakımlı Cilo Dağları eteklerinde bulunan Pınargözü köyü sınırlarında yer alan Mergezer Yaylası'nın yolu, kış boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Yaylaya çıkmak isteyen besiciler ve vatandaşlar için Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.
5 METRE KAR KALINLIĞI
Kar kalınlığının bazı noktalarda 4 ila 5 metreyi bulduğu yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta, iş makineleriyle yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.