HAKKARİ (İHA)
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Yüksekova’da 32 kilo eroin ele geçirildi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığını engellemeye yönelik yapılan çalışmalar aralıksız davam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonucunda 13-14 Ekim 2020 tarihlerinde Yüksekova ilçesinde 32 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.
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