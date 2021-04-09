MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYüksekova'da 31 kilo eroine 3 gözaltı
GeriGündem Yüksekova'da 31 kilo eroine 3 gözaltı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Yüksekova'da 31 kilo eroine 3 gözaltı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yüksekova'da 31 kilo eroine 3 gözaltı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta, narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada 30 kilo 100 gram eroin bulundu. Şüphe üzerine 2 kişinin bavulunda yapılan aramada ise 1 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yüksekova'daki polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Pars' ile gerçekleştirilen aramada, araçta oluşturulan gizli bölmede, 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Ekiplerin aynı gün Cengiz Topel Caddesi'nde, şüphe üzerine 2 kişinin taşıdıkları bavulda yaptıkları aramalarda ise 1 kilo 600 gram eroin bulundu. Ele geçirilen toplam 31 kilo 700 gram eroinle ilgili 3 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi