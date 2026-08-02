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Yüksekova'da 2 dönümlük bahçesinde ürettiği domates ve salatalıkla 9 çocuk büyüttü

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#Yüksekova#Tarım#Seracılık
Yüksekovada 2 dönümlük bahçesinde ürettiği domates ve salatalıkla 9 çocuk büyüttü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 10:15

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hüseyin Kartal, yaklaşık yarım asırdır 2 dönümlük arazisinde yetiştirdiği domates ve salatalıkları satarak geçimini sağladı ve 9 çocuk büyüttü. Elde ettiği gelirle iki çocuğunu üniversitede okutmayı başaran Kartal, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldığı sera desteğiyle üretimini daha da artırarak ata mesleğini sürdürüyor.

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Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde yaşayan Hüseyin Kartal, evlendikten sonra köyünü terk etmeyerek evinin yanındaki arazide domates ve salatalık üretimine başladı.

Yüksekovada 2 dönümlük bahçesinde ürettiği domates ve salatalıkla 9 çocuk büyüttü

Yıllardır ilçe merkezindeki manav ve marketlere ürün satarak ailesinin geçimini sağlayan Kartal, elde ettiği gelirle bugün en büyüğü 42, en küçüğü ise 18 yaşında olan 9 çocuk büyüttü. Çocuklarından 23 yaşındaki Ayhan, geçen yıl Iğdır Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksekovada 2 dönümlük bahçesinde ürettiği domates ve salatalıkla 9 çocuk büyüttü

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29 yaşındaki Emrah ise Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi son sınıfta eğitimini sürdürüyor. Ailenin en küçüğü Zeynep de üniversite sınavına hazırlanıyor. Diğer çocukları ise evlenerek kendi hayatlarını kurdu.

Yüksekovada 2 dönümlük bahçesinde ürettiği domates ve salatalıkla 9 çocuk büyüttü

Yaklaşık 50 yıldır bahçesinde ürettiği ürünlerle geçimini sağlayan Kartal, geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sera desteğinden yararlanarak üretim kapasitesini artırdı. Seralar sayesinde soğuk havalarda da üretim yapabildiğini belirten Kartal, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Yüksekovada 2 dönümlük bahçesinde ürettiği domates ve salatalıkla 9 çocuk büyüttü

Babasından kalan tarım geleneğini sürdürdüğünü anlatan Kartal, "Babamdan sonra ben de tarımla uğraşıyorum. Salatalık üretimim yılda 2 tonun üzerine çıkabiliyor. Domates ise sürekli ürün veren bir bitki olmadığı için verimi salatalığa göre değişiyor. Geçen yıl aldığım sera desteği üretime önemli katkı sağladı. Allah devletimizden razı olsun. Bir seraya salatalık, diğerine domates ektik. Fide desteği için de başvurmayı düşünüyorum. Kimseye muhtaç değiliz. Sağlığım el verdikçe üretmeye devam edeceğim." diye konuştu.

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#Yüksekova#Tarım#Seracılık

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