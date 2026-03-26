Yüksekova-Van kara yolunda heyelan: Ulaşım durdu

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran yağış, Çöplük mevkilerinde toprak kaymasına yol açtı. Dağdan kopan dev kaya parçaları ve toprak yığınlarının kara yoluna savrulması sonucu, ilçenin Van ve Hakkari ile olan ulaşım bağlantısı tamamen kesildi.

Olay yerine sevk edilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, bölgedeki riskin devam etmesi nedeniyle çalışma başlatamadı. Yamaçlardan kaya düşmelerinin sürmesi, can güvenliği gerekçesiyle güzergah üzerinde yüzlerce araç mahsur kaldı.

Yolda kalan sürücülerden Fırat Kaya, her iki yönde de ulaşımın imkansız olduğunu belirterek, "Yüksekova'ya gitmek üzere yola çıktık ancak Yeniköprü'de devasa bir kuyrukla karşılaştık. Heyelanın devam ettiği ve müdahalenin şu an imkansız olduğu söylendi. Ne ilerleyebiliyoruz ne de geri dönebiliyoruz. Bekleyişimiz sürüyor" dedi.