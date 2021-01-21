Yüksekova kara gömüldü

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir haftadan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezinde, kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Park halindeki araçlar da kara gömüldü. Kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.