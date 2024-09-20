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Ankara'dan saat 11.20'de kalkÄ±ÅŸ yapan AJet'ee ait Boeing 737-800 tipi yolcu uÃ§aÄŸÄ±, saat 13.15'te Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esindeki Selahattin EyyÃ¼bi HavalimanÄ±'na iniÅŸ yaptÄ±. Bu sÄ±rada havanÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± ve pistin Ä±slak olmasÄ± nedeniyle uÃ§ak, kayarak pistten Ã§Ä±ktÄ±.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Abdulkadir UraloÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "BugÃ¼n Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ±â€™ndan HakkÃ¢ri YÃ¼ksekova Selahaddin EyyÃ»bÃ® HavalimanÄ±â€™na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayÄ±lÄ± uÃ§ak 13:18â€™de iniÅŸ esnasÄ±nda pistten Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ; uÃ§aÄŸÄ±n Ã¶n dikme kÄ±smÄ± toprak alana girmiÅŸtir. 185 yolcu ve 7 mÃ¼rettebatÄ±mÄ±z uÃ§aktan sorunsuz ÅŸekilde tahliye edilirken; olumsuz bir durum tespitÂ edilmemiÅŸtir" dedi.Â

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VALÄ° Ã‡ELÄ°K: YOLCULAR TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Hakkari Valisi Ali Ã‡elik, olayÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸ ve rÃ¼zgardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. UÃ§aktaki 180 yolcunun bulunduÄŸunu ve gÃ¼venli ÅŸekilde tahliyelerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Vali Ã‡elik, "YoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ ve rÃ¼zgar nedeniyle yolcu uÃ§aÄŸÄ± pisten Ã§Ä±karak, Ã¶n tekeri yaklaÅŸÄ±k 5 metre pistin dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Olayda herhangi bir yaralanma olmamÄ±ÅŸtÄ±r. UÃ§akta da herhangi bir hasar meydana gelmemiÅŸtir. OlayÄ±n teknik boyutu ile ilgili de firma yetkilileri bir aÃ§Ä±klama yapacaktÄ±r" dedi.

AJETâ€™TEN AÃ‡IKLAMA

AJet BasÄ±n MÃ¼ÅŸaviri Mehmet YeÅŸilkaya, konuya iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada, "EsenboÄŸ HavalimanÄ±â€™ndan saat 11.20â€™de kalkan VF4316 uÃ§uÅŸ kodlu uÃ§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n HakkÃ¢ri YÃ¼ksekova HavaalanÄ±â€™na saat 13.15â€™te iniÅŸi sÄ±rasÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Ã¶n tekerleÄŸi Ã§amura saplanmÄ±ÅŸtÄ±r. YolcularÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±k durumu iyi. Misafirlerimize geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.Â

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