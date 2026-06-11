Yüksekova Fen Lisesi’nde Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi açıldı

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Türk-Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham) tarafından Yüksekova Fen Lisesi bünyesinde kurulan “TABA-AmCham Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi”, düzenlenen törenle hizmete açıldı. TABA-AmCham’ın eğitim, bilim ve gençlik odaklı sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hayata geçirilen proje, öğrencilerin astronomi, uzay ve havacılık alanlarına olan ilgilerini artırmayı, bilimsel düşünme ve araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

MURAT DOĞAN VE GÜRKAN BALIK KOORDİNASYONUNDA HAYATA GEÇİRİLDİ

Atölye projesinin planlanması ve hayata geçirilmesi süreci, TABA-AmCham Yönetim Kurulu Üyesi Murat Doğan ve Gebze Temsilcisi Gürkan Balık koordinasyonunda yürütüldü. Bölgedeki gençlerin bilim ve teknolojiyle daha güçlü bağ kurmasına katkı sağlamayı hedefleyen proje, Hakkâri’de bu alanda kurulan ilk eğitim merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

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Açılış programına; TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Doğan, Ulaş Kayacan, Elvan Boz ve Av. Zeynep Hilal Doy, Gebze Temsilcisi Gürkan Balık, Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Fahriye Erbil, dernek üyeleri Atakan Çetintaş ve Av. Erhan Saraç katıldı. Ayrıca Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, İlçe Millî Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Kadim Aşiretler Federasyonu temsilcileri, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler de törende yer aldı.

TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, açılış konuşmasında eğitimin, bilimin ve teknolojinin gençlerin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlar olduğunu vurguladı. Türkiye’nin her bölgesindeki gençlerin fırsat eşitliği içerisinde bilimsel bilgiye ve teknolojik imkânlara erişmesinin önemine dikkat çeken Sanlı, TABA-AmCham olarak gençlerin araştıran, üreten ve dünyayla rekabet edebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Süleyman Ecevit Sanlı konuşmasında; “Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a… gençlerimizin hayal etmesini sağlamalıyız. Bu anlamlı projeye sponsor olan TABA AmCham Başkan Yardımcısı Eren Derinkök ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Murat Doğan ve Erdem İpekçi ile Gebze Temsilcisi Gürkan Balık’a teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Açılış töreninde gerçekleştirilen konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak atölye resmen hizmete açıldı. Katılımcılara teleskoplar, simülasyon sistemleri ve eğitim ekipmanları tanıtılırken, öğrenciler ilk gözlem çalışmalarını ve uygulamalı eğitim faaliyetlerini gerçekleştirdi. Atölyede düzenli olarak gökyüzü gözlemleri, temel astronomi eğitimleri, uzay bilimleri çalışmaları ve havacılık teknolojilerine yönelik uygulamalı programlar gerçekleştirilecek.

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KATKI SUNANLARA PLAKET TAKDİMİ

Program kapsamında, projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Doğan ve Gebze Temsilcisi Gürkan Balık ve bu projeye destek verenlere teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

TABA-AmCham tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen atölyenin, bölgedeki öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırması, yeni nesil projelere ilham vermesi ve geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve araştırmacılarının yetişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.