Yükseköğretim Kurumları Sınavı için sınav yerleri açıklandı.. ÖSYM YKS 2020 sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir, İşte YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

'YKS sınav yerleri sorgulama ekranı' ÖSYM tarafından 15 Haziran tarihinde erişime açıldı. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan 2020 YKS'de, öğrenci sınav belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilecek. YKS sınav giriş belgesinde öğrenci kimlik bilgileri ve sınav giriş binasına dair detaylı bilgiler yer alacak. YKS sınav yerleri ÖSYM AİS kullanıcı girişi ile TC kimlik numarası ile sorgulanıyor. İşte, YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve YKS sınav giriş yerleriyle ilgili ayrıntılar..

2020 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ VE BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca düzenlenecek, 2,5 milyonun üzerindeki adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2020 etabının sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınav giriş belgeleri aracılığı ile YKS kapsamında düzenlenecek olan; Temel Yeterlilik Testi (TYT) Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına hangi okullarda katılım sağlayacaklarını görebilecek. İşte, ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...

İşte, ÖSYM'nin yayımladığı önemli bilgiler;

SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

2020-2021 eğitim sezonunda lisans ya da önlisans programlarına girmek için YKS'de ter dökecek milyonlarca aday, giriş belgelerini ÖSYM'nin internet sitesinden edinebilecekler.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisi ve salon numaralarını da gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sağlayabilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgenizi almak için öncelikle "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yapmalısınız.

Siteye giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle söz konusu belgeye erişim sağlayabilir, yazıcından çıktısını alabilirsiniz.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'den yayımlanan duyuru; "27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır."

2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken

belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından

belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı

geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar içi