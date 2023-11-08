Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar: Üniversitelerimizi, Avrupa üniversiteleriyle iş birliğinde destekliyoruz

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YÖK Başkanı Özvar, kendisini ziyaret eden Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Başkanı Josep Garrell ve EUA Genel Sekreteri Amanda Crowfoot ile Ankara'da bir araya geldi. YÖK'te gerçekleştirilen değerlendirmede toplantısında, Avrupa üniversiteleri ve Türk yükseköğretim kurumları arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında iş birliklerinin artırılması kararlaştırıldı. YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin üniversite ve öğrenci sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük kapasitelerinden birine sahip olduğunu belirterek, Türkiye'de 208 yükseköğretim kurumunda yaklaşık 7 milyon öğrencinin öğrenim gördüğünü kaydetti.

'DURUMSAL FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORUZ'

Türkiye'nin 50'den fazla üyeyle EUA'da en fazla temsil edilen ülkelerden biri olduğunu ifade eden Özvar, "Ülkemizde 208 yükseköğretim kurumu bulunmakta olup gün geçtikçe daha fazla üniversitemizin EUA'ya katılma niyeti bulunmaktadır. Bu, Türk akademik kurumlarının Avrupa akademik alanında yeni ortaklıklara doğru kayda değer bir ilerlemesidir. YÖK olarak üniversitelerimizi, eğitim ve araştırmanın her alanında Avrupa üniversiteleriyle iş birliği yapma çabalarında destekliyor ve teşvik ediyoruz. Ziyaretiniz, yükseköğretim alanında çok sayıda paydaşla bir araya gelinmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Biz de durumsal bir farkındalık yaratmak istiyoruz" diye konuştu.

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EUA ile Türk üniversiteleri arasında iş birliğine yönelik belirli projeler üzerinde konuşacaklarını belirten Özvar, gelecek yıl EUA üyelerini Türkiye'de ağırlamaktan memnun olacaklarını dile getirdi. Özvar, EUA heyeti ile görüşmelerinde Türk üniversitelerinin EUA komitelerinde daha fazla yer alması ve birliğin çalışmalarına daha aktif katılması konusunu ele alacaklarını ifade etti.

EUA Başkanı Garrell, birliğe üye üniversiteler arasında iş birliğinin önemli olduğunu ifade ederek, birçok konuda üniversiteleri teşvik ettiklerini anlattı. Türkiye'den daha fazla üniversitenin EUA'ya üye olmasını istediklerini ifade eden Garrell, Türk üniversitelerinin EUA çalışma gruplarında ve komitelerinde görev almasını destekleyeceklerini ifade etti. (DHA)