×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yükseklerde kar beklentisi, şehirde yağmur! Ne kadar sürecek? İstanbul'da hava nasıl olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur
Yükseklerde kar beklentisi, şehirde yağmur Ne kadar sürecek İstanbulda hava nasıl olacak
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 07:00

Türkiye, kuzeyden gelen serin ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girerken, Karadeniz’in yüksek kesimlerinde eylül ortasında beklenen kar yağışı kafaları karıştırdı. Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini söylerken, Doğu Karadeniz’de kar zemine tutunabilir. Ancak asıl soru şu: Beklenen kar yağışı sert bir sonbahar ya da kışın habercisi mi, yoksa kısa süreli bir sürpriz mi? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek kritik detayları ve İstanbul başta olmak üzere önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını Hurriyet.com.tr’ye anlattı.

Haberin Devamı

Dün gece itibariyle kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı bir hava sisteminin etkisi altına girdik. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek’in verdiği bilgilere göre, Rusya üzerindeki yüksek basınç merkezinin etkisiyle kutup kökenli serin hava dalgası ilerliyor.

“Kuzeyde bulunan kutup kökenli hava, üzerimize doğru akmaya başladı. Rusya üzerinde bulunan yüksek basınç sistemi, bu havayı biraz daha soğutuyor” diyen Tek, söz konusu havanın tam anlamıyla kutup soğukları olmadığını, ancak bölgeyi belirgin şekilde etkilediğini vurguladı.

YAĞIŞLAR KUZEYDE ETKİLİ OLACAK

Sistemin Trakya’dan giriş yaparak Marmara ve Karadeniz genelinde etkili olacağını belirten Adil Tek, şu bilgileri verdi: “Trakya’dan başlayarak Marmara ve Karadeniz genelinde yağışlar bırakacak. Bu yağışlı sistem Marmara’da iki gün, Karadeniz’de ise üç gün boyunca devam edecek.”

Yağışların özellikle kuzey bölgelerde görüleceğini söyleyen Tek, sistemin güney ve iç kesimlere ulaşmasının beklenmediğini kaydetti: “Yağışlar Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve doğu illerine kadar sarkmıyor diyebilirim.”

Yükseklerde kar beklentisi, şehirde yağmur Ne kadar sürecek İstanbulda hava nasıl olacak


YAĞIŞLI HAVA YURDU NE ZAMAN TERK EDECEK?

Sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların da belirgin şekilde düşeceğini söyleyen Adil Tek, “Sıcaklıklar 8-10 derece düşüyor” ifadelerini kullandı. Bu düşüş, özellikle kuzey bölgelerde daha fazla hissedilecek. Ayrıca Tek, meteorolojik tahminlere göre yağışlı sistemin, pazar günü Karadeniz üzerinden yurdu terk edeceğini beklediklerini de ekledi.

YÜKSEKLERİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Haberin Devamı

Adil Tek, Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu söyledi. Özellikle Doğu Karadeniz dağları boyunca uzanan yüksek bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

“Doğu Karadeniz’de cuma günü sıcaklıklarda 2 ila 3 derecelik bir düşüş yaşanacak. Gümüşhane sınırından başlayarak Doğu Karadeniz Dağları boyunca, Trabzon’un sırtları, Rize ve Artvin’in yükseklerinde kar yağışı görülme ihtimali çok ama çok yüksek” diyen Tek, bu bölgelerde bazı alanlarda zeminde kar tutmasının da beklendiğini ifade etti.

Yükseklerde kar beklentisi, şehirde yağmur Ne kadar sürecek İstanbulda hava nasıl olacak


EYLÜL ORTASINDA GELEN KAR, SERT BİR KIŞIN HABERCİSİ Mİ?

Karadeniz’in yüksek kesimlerine eylül ayının ortasında düşme ihtimali olan kar yağışı, akıllara “Bu erken kar, yaklaşan sonbahar ya da kışın sert geçeceğine işaret mi?” sorusunu getirdi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bu tür erken hava olaylarının mevsim geneli hakkında kesin bir öngörü sunmadığını vurguladı.

“Bunu doğrudan böyle söylemek zor. Böyle bir hava sisteminin erken gelmiş olması, onun sürekli devam edeceği anlamına gelmez” diyen Tek, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekti:

“Artık iklim koşulları değişti. Eskiden kar düştü mü kolay kolay kalkmazdı ama uzun yıllardır böyle bir durum yaşamıyoruz. Sıcaklığın yıllar içindeki değişimini bir eğim grafiğiyle düşünürsek, başlangıç noktası artık daha yukarıda. Bu nedenle belli bir anda görülen erken bir kar yağışı, mevsimin tamamının nasıl geçeceğine dair sağlıklı bir fikir vermez. Bunu 30 yıl önce söyleseydik daha doğru olurdu, ama artık bu eşik değişti.”

Tek, bununla birlikte bazı özel yerler için bu tür erken karların hâlâ anlamlı olabileceğini de ekledi: “Bu durum Erzurum gibi yerler için geçerli olabilir. Erzurum’un sıcaklık değeri ne kadar yükselirse yükselsin, kar bir kez düştü mü kolay kolay kalkmaz.”

Yükseklerde kar beklentisi, şehirde yağmur Ne kadar sürecek İstanbulda hava nasıl olacak


ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL’U NASIL BİR HAVA BEKLİYOR?

“Bugün gün içerisinde aralıklarla yağış, şehrin bazı bölümlerinde görülecek. Öğleden sonraki saatlerden itibaren etkisini kaybediyor” diyen Adil Tek, yağış sırasında rüzgârın da zaman zaman kuvvetleneceğini belirterek “Rüzgârın hızı yer yer saatte 40-50 kilometreye kadar çıkacak” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“Cuma günü İstanbul’da yağış etkisini kaybetmiş olacak. Ancak Kartal, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerde sabah saatlerinde yağış alma ihtimali var” diyen Tek, şöyle devam etti:

“Aynı gün, sıcaklıklarda da belirgin bir düşüş bekleniyor. Cuma günü termometreler 20 ila 22 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar kademeli olarak artacak. 24-26 dereceyi bulacak ama yine de kapalı bir hava hâkim olacak.”

24 EYLÜL’DE YENİDEN SICAK HAVA DALGASI GELİYOR!

Yaz aylarını geride bırakmış olsak da önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yeniden artışa geçecek. Adil Tek, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların ülke genelinde yükselmeye başlayacağını söyleyerek, şu bilgilerin altını çizdi:

“Pazartesi gününden sonra sıcaklıklar artmaya devam edecek. Yüksek basınç kaynaklı bir gündüz ısınması var ama gece sıcaklıkları serin kalacak. 24 Eylül’de ise bazı bölgelerde sıcaklıklar 30-32 derecelere kadar çıkacak. Afrika üzerinden sıcak hava akışı olma ihtimali de var. Bu durum, yurdun büyük bir bölümüne yayılabilir. Bazı şehirlerde sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselebilir.”

EKİM AYINDA MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Adil Tek, akim ayı içinse daha ılımlı bir tablo çizdi: “Ekim ayında sıcaklıklar biraz daha mevsim normallerine dönecek gibi görünüyor. Buna şimdilik ‘son sıcak hava dalgası’ diyebiliriz ama yine de kesin konuşmak için erken.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur

BAKMADAN GEÇME!