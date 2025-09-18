Yükseklerde kar beklentisi, şehirde yağmur! Ne kadar sürecek? İstanbul'da hava nasıl olacak?

Haberin Devamı

Dün gece itibariyle kuzeyden gelen soğuk ve yağışlı bir hava sisteminin etkisi altına girdik. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek’in verdiği bilgilere göre, Rusya üzerindeki yüksek basınç merkezinin etkisiyle kutup kökenli serin hava dalgası ilerliyor.



“Kuzeyde bulunan kutup kökenli hava, üzerimize doğru akmaya başladı. Rusya üzerinde bulunan yüksek basınç sistemi, bu havayı biraz daha soğutuyor” diyen Tek, söz konusu havanın tam anlamıyla kutup soğukları olmadığını, ancak bölgeyi belirgin şekilde etkilediğini vurguladı.



YAĞIŞLAR KUZEYDE ETKİLİ OLACAK



Sistemin Trakya’dan giriş yaparak Marmara ve Karadeniz genelinde etkili olacağını belirten Adil Tek, şu bilgileri verdi: “Trakya’dan başlayarak Marmara ve Karadeniz genelinde yağışlar bırakacak. Bu yağışlı sistem Marmara’da iki gün, Karadeniz’de ise üç gün boyunca devam edecek.”



Yağışların özellikle kuzey bölgelerde görüleceğini söyleyen Tek, sistemin güney ve iç kesimlere ulaşmasının beklenmediğini kaydetti: “Yağışlar Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve doğu illerine kadar sarkmıyor diyebilirim.”







YAĞIŞLI HAVA YURDU NE ZAMAN TERK EDECEK?



Sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların da belirgin şekilde düşeceğini söyleyen Adil Tek, “Sıcaklıklar 8-10 derece düşüyor” ifadelerini kullandı. Bu düşüş, özellikle kuzey bölgelerde daha fazla hissedilecek. Ayrıca Tek, meteorolojik tahminlere göre yağışlı sistemin, pazar günü Karadeniz üzerinden yurdu terk edeceğini beklediklerini de ekledi.



YÜKSEKLERİNDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Adil Tek, Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu söyledi. Özellikle Doğu Karadeniz dağları boyunca uzanan yüksek bölgelerde kar yağışı bekleniyor.



“Doğu Karadeniz’de cuma günü sıcaklıklarda 2 ila 3 derecelik bir düşüş yaşanacak. Gümüşhane sınırından başlayarak Doğu Karadeniz Dağları boyunca, Trabzon’un sırtları, Rize ve Artvin’in yükseklerinde kar yağışı görülme ihtimali çok ama çok yüksek” diyen Tek, bu bölgelerde bazı alanlarda zeminde kar tutmasının da beklendiğini ifade etti.





EYLÜL ORTASINDA GELEN KAR, SERT BİR KIŞIN HABERCİSİ Mİ?

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTANBUL’U NASIL BİR HAVA BEKLİYOR?

Karadeniz’in yüksek kesimlerine eylül ayının ortasında düşme ihtimali olan kar yağışı, akıllarasorusunu getirdi. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bu tür erken hava olaylarının mevsim geneli hakkında kesin bir öngörü sunmadığını vurguladı.diyen Tek, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekti:Tek, bununla birlikte bazı özel yerler için bu tür erken karların hâlâ anlamlı olabileceğini de ekledi:diyen Adil Tek, yağış sırasında rüzgârın da zaman zaman kuvvetleneceğini belirterek “Rüzgârın hızı yer yer saatte 40-50 kilometreye kadar çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Cuma günü İstanbul’da yağış etkisini kaybetmiş olacak. Ancak Kartal, Tuzla ve Şile gibi doğu ilçelerde sabah saatlerinde yağış alma ihtimali var” diyen Tek, şöyle devam etti:



“Aynı gün, sıcaklıklarda da belirgin bir düşüş bekleniyor. Cuma günü termometreler 20 ila 22 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar kademeli olarak artacak. 24-26 dereceyi bulacak ama yine de kapalı bir hava hâkim olacak.”



24 EYLÜL’DE YENİDEN SICAK HAVA DALGASI GELİYOR!

Yaz aylarını geride bırakmış olsak da önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yeniden artışa geçecek. Adil Tek, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların ülke genelinde yükselmeye başlayacağını söyleyerek, şu bilgilerin altını çizdi:



“Pazartesi gününden sonra sıcaklıklar artmaya devam edecek. Yüksek basınç kaynaklı bir gündüz ısınması var ama gece sıcaklıkları serin kalacak. 24 Eylül’de ise bazı bölgelerde sıcaklıklar 30-32 derecelere kadar çıkacak. Afrika üzerinden sıcak hava akışı olma ihtimali de var. Bu durum, yurdun büyük bir bölümüne yayılabilir. Bazı şehirlerde sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselebilir.”



EKİM AYINDA MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜŞ BEKLENİYOR



Adil Tek, akim ayı içinse daha ılımlı bir tablo çizdi: “Ekim ayında sıcaklıklar biraz daha mevsim normallerine dönecek gibi görünüyor. Buna şimdilik ‘son sıcak hava dalgası’ diyebiliriz ama yine de kesin konuşmak için erken.”