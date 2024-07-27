Yüksek teknolojiye büyük teşvik

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İstanbul’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sadece kendi iş çevrelerimizin değil, yurtdışındaki piyasa aktörlerinin de Türkiye’ye ve Türk ekonomisine güveni yükseliyor. Savunma sanayimizde yakaladığımız ivmeyi yüksek teknolojili diğer alanlara da taşımanın gayretindeyiz.

TOGG İRADESİ İLHAM OLDU

TOGG’da gösterdiğimiz irade diğer sektörlere de ilham kaynağı oldu. Ayrıca küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye’ye yöneltmesinin önünü açtı. Kısa süre önce dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD ile 1 milyar doları aşan bir yatırım sözleşmesi imzaladık. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor.

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YATIRIMIN DA YÜZYILI

Önümüzdeki dönemde uluslararası doğrudan yatırımlarda daha güçlü bir canlanma göreceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı aynı zamanda yatırımın yüzyılı yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla hazırladığımız uluslararası doğrudan yatırım stratejisini yakında uygulamaya geçiriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan strateji belgemizle, yüksek teknolojiye dayalı ve nitelikli istihdam sağlayan yatırımları daha fazla ülkemize çekmek istiyoruz. Biliyorsunuz daha önce de yatırım taahhütlü avans kredisini devreye almıştık. Teknolojik ve stratejik yatırımlara 3 yıllık periyotta toplam 300 milyar liralık uygun koşullarda finansman imkânı sağlıyoruz. Bugüne kadar toplam yatırım büyüklüğü 1 trilyon 258 milyar liraya ulaşan 238 proje için başvuru yapıldı. Sanayimizin verimlilik odaklı dönüşümüne rehberlik eden 10 model fabrikayı kurduk. Önümüzdeki dönemde 4 yeni model fabrika daha ekleyerek inşallah bu sayıyı 14’e çıkaracağız.

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YENİ DÖNEMİN FORVETİ

Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ve Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile toplam 750 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize, KOBİ’lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduk. Türk ekonomisi çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçiyor, daha doğru bir ifadeyle kabuk değiştiriyor. İş dünyamız şunu çok iyi bilsin. İnşallah bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı menfi etkileyen sis bulutu dağıldığında, Türkiye yeni dönemin forveti olacak.”

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Erdoğan, teşvik paketinin mali boyutuyla ilgili şöyle dedi: “Bugün ilan ettiğimiz bu 6 çağrı ile önemi gittikçe artan teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.

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HIT-30 programıyla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz. Tüm yatırımcıları HIT-30 programında yer almaya ve ülkemizin teknolojik atılım serüvenine ortak olmaya davet ediyorum.”

Gazze’de 40 bin ölüme neden olan Netanyahu, Amerikan Kongresi’nde ayakta alkışlanmıştı.

O ALKIŞLAR AKIL VE VİCDAN TUTULMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Amerikan Kongresi’nde alkışlar arasında konuşmasını şöyle eleştirdi: “Amerika’nın Kongresi’nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. 40 bine yakın çocuk, kadın, yaşlı bu insanları katledenleri düşünün Temsilciler Meclisi alkışlıyor. 7 Ekim’den beri insanlar sinema filmi izler gibi çocukların, kadınların, daha kuvözdeki bebeklerin öldürülmesini uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan bir Netanyahu Amerika’da alkışlanıyor. Bu nasıl bir iştir? Hani demokrasi? Hani özgürlük? Hani insan hakları? Hani insan hakları beyannamesindeki o alt alta yazılmış maddeler? Bırakın katliamı durdurmayı, elinde 150 bin Gazzelinin kanı olan bir kasabı Kongresinde ağırlayan, bu caniye kürsü veren, bununla yetinmeyip hezeyanlarla dolu konuşmasını büyük bir şevkle 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitlerini baş tacı ederken zerre miskal utanmıyor.”

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir süre önce uzaya fırlatılan Türksat 6-A uydusunun maketini hediye etti.

DÜNYA DEVLERİNE ALTI ÇAĞRI

CUMHURBAŞKANI, “Yüksek teknolojili yatırımlar için davet ve destek programıyla üretim kapasitemizi en üst seviyeye taşıyacak bir süreci başlatıyoruz” diyerek 6 çağrıyı paylaştı:

1- “Birincisi ülkemizin otomotiv sektörünün yaşadığı dönüşüme liderlik etmesine fırsat tanıyacak HIT elektrikli araçlar çağrısıdır. Bu alanda üretim kapasitemizi yıllık en az 1 milyon adede çıkarmayı öngören 5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz.

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2- Otomotiv sektörümüzün rekabet gücünü sürdürebilmesi için batarya üretimini bir diğer öncelikli alan olarak belirledik. Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigavat saatlik bir kapasite inşa ederek bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Bu hedef için megavat saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4.5 milyar dolarlık bir teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz.

ÇİP FABRİKALARI

3- Endüstriyel boyutta çip üretim kapasitesi inşa etme hedefiyle HIT-30 programı çip çağrısını başlatıyoruz. En az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasını ülkemize kazandırmak için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketini devreye alıyoruz.

4- Yeşil enerji başlığı, HIT-30 programımızın önemli odak alanlarından birini teşkil ediyor. Ülkemizde önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji yatırımları artarak devam edecek.

5- Güneş ve rüzgâr teknolojilerine yönelik iki ayrı çağrı tasarladık. Güneş enerjisinde 15 gigavatlık bir kapasitenin tesisine yönelik hücre yatırımlarına megavat başına 8 bin dolara kadar hibe desteği vereceğiz. Bu paketin toplamı 2.5 milyar doları buluyor. Rüzgâr enerjisinde ise kritik bileşenlerin ve deniz üstü tribünler gibi ürünlerin imalatını desteklemeyi ve yerli bir rüzgâr enerjisi markası inşa etmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımlar için ise toplamda 1.7 milyar dolarlık kaynak ayırıyoruz.

6- Büyük teknoloji firmalarının AR-GE merkezlerini Türkiye’ye kazandıracak bir modeli devreye alıyoruz. AR-GE bakımından dünyanın ilk bin firmasının ülkemizde kuracağı merkezlerin personel giderlerini 5 yıl süreyle karşılayacağız.”

Meltem Demirören, Bereket Murat Oktay

İŞ DÜNYASI DA TANITIMI İZLEDİ

HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı’nı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay da takip etti.