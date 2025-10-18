×
Yüksek teknolojide 30 milyar dolarlık 4 yeni çağrı

Güncelleme Tarihi:

#Yüksek Teknoloji#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Hit-30 Programı
Yüksek teknolojide 30 milyar dolarlık 4 yeni çağrı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 07:00

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında 4 yeni çağrının daha ilan edildiğini duyurdu. Kacır, NSosyal hesabından  paylaşımında çağrıların kapsamlarına ilişkin bilgi verdi. 

HIT-VERİ MERKEZİ ÇAĞRISI: HIT-Veri Merkezi Çağrısı ile yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli yatırımlarla Türkiye’ye yeni veri merkezlerinin kazandıracağına dikkati çeken Kacır, “Hedefimiz; veri merkezi kapasitemizi 250 MW düzeyinden, 2030 yılında 1 GW’a yükseltmek” dedi.

HIT-YAPAY ZEKA ÇAĞRISI: Kacır, HIT-Yapay Zekâ Çağrısı ile sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda yapay zekâ temelli dijital dönüşümü hızlandıracaklarını ifade etti. 

HIT-KUANTUM ÇAĞRISI: HIT-Kuantum Çağrısı ile klasik hesaplamaların ötesine geçen kuantum teknolojilerinin ülkemize kazandıracağını bildiren Kacır, Türkiye’nin bilimsel bağımsızlığına güç katacak bir sıçrama başlattıklarını belirtti.

HIT-ENDÜSTRİYEL ROBOT ÇAĞRISI: Kacır, “2030 yılında 200 bin endüstriyel robotun kullanılmasına yönelik yatırımları hızlandırırken; bu ihtiyacın yerli üretimle karşılanmasına yönelik destekler sunuyoruz” dedi.

