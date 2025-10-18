Yüksek teknolojide 30 milyar dolarlık 4 yeni çağrı

Haberin Devamı

HIT-VERİ MERKEZİ ÇAĞRISI: HIT-Veri Merkezi Çağrısı ile yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli yatırımlarla Türkiye’ye yeni veri merkezlerinin kazandıracağına dikkati çeken Kacır, “Hedefimiz; veri merkezi kapasitemizi 250 MW düzeyinden, 2030 yılında 1 GW’a yükseltmek” dedi.

HIT-YAPAY ZEKA ÇAĞRISI: Kacır, HIT-Yapay Zekâ Çağrısı ile sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine kadar tüm alanlarda yapay zekâ temelli dijital dönüşümü hızlandıracaklarını ifade etti.

HIT-KUANTUM ÇAĞRISI: HIT-Kuantum Çağrısı ile klasik hesaplamaların ötesine geçen kuantum teknolojilerinin ülkemize kazandıracağını bildiren Kacır, Türkiye’nin bilimsel bağımsızlığına güç katacak bir sıçrama başlattıklarını belirtti.

HIT-ENDÜSTRİYEL ROBOT ÇAĞRISI: Kacır, “2030 yılında 200 bin endüstriyel robotun kullanılmasına yönelik yatırımları hızlandırırken; bu ihtiyacın yerli üretimle karşılanmasına yönelik destekler sunuyoruz” dedi.