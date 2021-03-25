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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-
Haber Giriş: 25.03.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza!

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Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza!

Edirne'nin Keşan ilçesinde aracına yerleştirdiği kolonlardan yüksek sesle müzik yayını yapan Ş.K.'ya 288 lira ceza yazıldı.  

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, aracına yerleştirdiği çok sayıda kolonla yüksek sesle müzik yayını yapan ve çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Ş.K.’yi takibe aldı.

Ş.K.'nin aracı, İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde, polis ekiplerince durduruldu. Sürücüye 288 lira ceza uygulanırken, ruhsata aykırı değişiklikler yapıldığı ve sigortasız olduğu ortaya çıkan araç, yediemin otoparkına çekildi.

Yüksek sesle müzik dinlemeye 288 lira ceza

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