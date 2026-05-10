Yüksek sesle müzik dinleme tartışması ölümle sonlandı! Çekici sürücüsünün cenazesi aracıyla uğurlandı

#Cinayet#Erdek#İsmail Süzan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 14:13

Balıkesir’in Erdek ilçesinde aracında yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle çıkan tartışmada Ali Topallar (50) tarafından pompalı tüfekle vurulan İsmail Süzan’ın (46) cenazesi, yıllarca direksiyonunda oturduğu çekici ile mezarlığa taşındı. Evli ve 1 çocuk babası Süzan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, 7 Mayıs saat 14.00 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayi sitesinde işletmesi bulunan kaynak ustası Ali Topallar ile çekici hizmeti veren ve aracıyla bölgede bulunan İsmail Süzan arasında 'yüksek sesle müzik dinleme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Ali Topallar, iş yerinden aldığı pompalı tüfekle evli ve 1 çocuk babası İsmail Süzan'a 3 el ateş etti. Kasığından vurulan İsmail Süzan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Süzan, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan da sevk edildiği Bandırma Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan İsmail Süzan, 9 Mayıs’ta hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Ali Topallar ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

CENAZESİ ÇEKİCİ ÜSTÜNDE TAŞINDI

İsmail Süzan için Erdek Yalı Cami’nde dün öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazele Süzan’ın aile yakınları, esnaf arkadaşları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından yıllarca direksiyonun başında çalıştığı çekici araca konan Süzan’ın cenazesi, Erdek Şehir Mezarlığı’na götürülüp, toprağa verildi.

