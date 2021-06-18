Yüksek Seçim Kurulu personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve tarih bilgileri

Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 alması, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olması veya YDS dışındaki sınavlarında bu düzeye eş değer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olması gerekiyor.

Başvurular, 14-23 Haziran tarihleri arasında "www.ysk.gov.tr" yer alan aday başvuru formu doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.

Sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının 10 katı aday çağırılacak. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri YSK'nin internet sitesinden ilan edilmek suretiyle duyurulacak.

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