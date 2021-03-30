Çok yüksek riskli kentte flaş yüz yüze eğitim kararı

Çiftçi, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklama kapsamında ilave tedbirler alındığını, bazı kararların da hıfzıssıhha meclislerine bırakıldığını söyledi.

Çorum'un her 100 bin kişide görülen vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasına girdiğini belirten Çiftçi, bu nedenle yeni kararlar alındığını anlattı.

Çiftçi, "Bu nedenle Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık." dedi.



VAKALARIN ZİRVEDE OLDUĞU SAMSUN'A POLİS TAKVİYESİ



Koronavirüs risk haritasında 4 haftadır kırmızı listede yer alan Samsun’da denetimler artırıldı. Pandemiyle mücadele kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kente 189 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 209 takviye personel görevlendirildi.

Vaka sayısının artığı Samsun, koronavirüs risk haritasında 4 haftadır kırmızı listede yer alıyor. Vaka artışıyla birlikte kent genelinde denetimler de artırıldı. Pandemi ile etkin olarak mücadele için 209 ek polis görevlendirilmesi yapıldı. Konuyla ilgili Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 denetim ve tedbirleri kapsamında ilimizde alınan kararlara uyulup uyulmadığından denetlenmesi; halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde HES kodu sorgulaması yapılması, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara uymayanların ikaz edilmesi, toplum sağlığının korunması, pandemi ile etkin olarak mücadele edilebilmesi, halkın güvenlik içinde yaşadığı duygusunun pekiştirilmesi amacıyla, 29 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ilimize 189 erkek, 20 kadın olmak üzere toplam 209 takviye personel görevlendirilmesi yapılmıştır. İlimizde bugüne kadar alınan tedbirlere ilaveten takviye edilen personelle birlikte, Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 59 bölgede 1620 personel ile Covid-19 ile mücadele faaliyetlerine etkin ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir” denildi.

IĞDIR'DA VALİDEN 'AİLE İÇİ ZİYARET' UYARISI

Kentte kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirildi. Araç sürücülerine broşür ve düdük dağıtan Vali Sarıibrahim, uygulama hakkında bilgi verdi.

Vali Sarıibrahim, program sonrası kentin 26 Şubat'ta açıklanan haritada mavi olan renginin 29 Mart'taki haritada kırmızıya dönmesini değerlendirdi. Bir hafta önce yaptıkları açıklamada kırmızıya doğru gidildiğini gördüklerini belirten Vali Sarıibrahim, "Bu hafta kırmızı olduk. İlimizde hem önlemler, hem lokanta kafelerdeki kapasiteler değişti. Artık duyarlılığımız, aile içi ziyaretlerdeki hassasiyetin artması gerektiğini düşünüyorum. Iğdırlı hemşehrilerimden, sivil toplum örgütlerinden, arkadaş ve dostlarımızdan aile içi ziyaretleri ertelemelerini, bir süre olsun aile içi ziyaretleri telefon yoluyla veya başka sosyal araçları kullanarak yapmalarını rica ediyorum. Biz elimizden geldiğince 1 yıldır tedbirleri uyguluyoruz, vatandaşımız, esnafımız herkes belli bir zorlukla karşı karşıya. Ama ortada insan hayatı söz konusu. Elimizden gelen gayreti çabayı sarfediyoruz ama tekrar aile içi ziyaretin önemini ifade etmek isterim" diye konuştu.

Vatandaşlar da maviden kırmızıya dönülmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, herkesin kurallara uymasını istedi.



KASTAMONU VALİSİ ÇAKIR'DAN HAFTA SONU KISITLAMASINDA SIKI DENETİM YAPILACAĞI UYARISI

Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Kastamonu'da Vali Avni Çakır, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında sıkı tedbirler alacaklarını belirtti.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ülke genelinde ciddi şekilde yayıldığına işaret etti.

Kastamonu'da 4 bine yakın yerleşim yeri bulunduğuna dikkati çeken Çakır, "Son derece dağınık yerleşim gösteren Kastamonu'da her noktayı jandarmayla, polisle, kollukla, kamu görevlisiyle kontrol etmemiz mümkün değil. Vatandaşımızın hassasiyeti bizim en büyük destekçimiz. Çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreç. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. "dedi.

Kastamonu'nun "çok yüksek riskli" iller arasında bulunduğu, bu nedenle cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anlatan Çakır, şunları söyledi:

"Bu süreç zarfında hafta sonu ekip sayılarımızı çok daha fazla artıracağız. Bir önceki uygulamamızda bu konuda istisnaları maalesef suistimal eden vatandaşlarımız oldu. Evindeki en yakın markete değil de en uzak markete ya da marketlere... Ya da eline bir poşet aldı, sürekli geçiş izni gibi onu kullandı. Bunların hepsini görüyoruz. O zaman vaka sayılarımız çok daha kontrollü olduğu için çok fazla müdahil olmadık ama bu süreçte kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı şimdiden uyarıyorum. Lütfen hafta içinde hafta sonuyla ilgili her türlü hazırlıklarını yapsınlar. İlaç ya da çok zaruri bir ihtiyacı olur, ona bir şey demiyoruz fakat onun dışında yetkisiz, geçerli mazereti olmayan kimselerin kesinlikle cezalandırılmasından kaçınmayacağız. Çünkü sıkı kurallar almazsak, uygulamazsak virüsle baş etmemiz çok zor."

ZONGULDAK VALİSİ: VAKA SAYILARI BU ŞEKİLDE GİDERSE KASIMDAKİ PİKLERE DOĞRU YAKLAŞIRIZ

Vali Mustafa Tutulmaz, kent merkezinde İçişleri Bakanlığı'nca yaya geçitlerinde uygulanan 'Kırmızı Çizgi' projesi kapsamında yapılan uygulamayı denetledi. Vali Tutulmaz, denetimin ardından kentteki koronavirüs vaka sayılarında artışın devam ettiğini söyledi. Vatandaşları uyaran Vali Tutulmaz, "Dün akşamdan itibaren kızardık. Kızarmak da maviye dönmek de bizim elimizde dedik ama halkımız kızarmayı tercih etti. İlave sıkıntıları var. Bu sıkıntılardan ziyade sayının artması bizi tedirgin etmeye başladı. Yeniden kasım ekim aylarındaki sinyali alıyoruz" dedi.

VAKA SAYILARI 200'ÜN ÜZERİNE ÇIKTI

Bu şekilde gitmesi durumunda vaka sayılarının kasım ayındaki döneme dönebileceğini ifade eden Vali Tutulmaz, şöyle konuştu:

"Rakam vermek istemiyorum ama çok artmaya başladı. O 100'ler aşıldı. Bugün 200'ün üzerinde bir rakam gördük. Eğer bu şekilde giderse yeniden eski kasımdaki piklere doğru yaklaşabiliriz. Vatandaşlarımıza yeniden duyarlı olmaya davet ediyoruz. Özellikle iş yerleri sahiplerini sadece denetimlerde dikkat etmeleri değil, daha çok ticaret yapabilmeleri için kuralları uymaları konusunda onları da uyarıyoruz. Bunun üstesinden bizler hep birlikte el ele vererek gelmemiz gerekiyor."

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