Yüksek riskli gebelere ebe takibi

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Sağlık Bakanlığı’ndan konuyla ilgili Hürriyet’e verilen bilgi şöyle: “Normal Doğum Eylem Planı’nda yer alan ‘Her Gebeye Ebe Uygulaması’ maddesi kapsamında Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce son üç ayına giren gebelere doğuma hazırlık konusunda danışmanlık verilmesi amacıyla gebe sayıları dikkate alınarak 3 bin 400 koordinatör ebe görevlendirildi. Koordinatör ebelerce programın başladığı tarihten 31 Mayıs 2026 tarihine kadar 81 ilde toplam 727 bin 629 gebe ile görüşme yapılarak, doğuma hazırlık konusunda danışmanlık verildi. İlk gebeliklerinin son üç ayında olan gebelere yönelik özel bir bilgilendirme ve takip süreci yürütülüyor. Uygulama çerçevesinde 22 bin 952 gebeye koordinatör ebeler tarafından ev ziyareti yapıldı.

9 AYDA 133 BİN ANNE ADAYI

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Yüksek Riskli Gebelik İzlem Sistemi, belirlenen 49 farklı riskli tanıdan birini taşıyan anne adaylarını gebelik öncesinden lohusalık dönemine kadar dijital entegrasyonla yakından takip eden kritik bir uygulama. Yüksek riskli gebelerin izlenmesi gereken tarihler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine sistem üzerinden hatırlatılıyor, ilçelerde görevlendirilen ebelerle gebelere ulaşılıyor. Aile hekiminden hastaneye, hastaneden aile hekimine dijital entegrasyonla tüm klinik bilgiler ve notlar iletilebiliyor. Gebenin tanı kodu hastanelerde başvurduğu branşlardaki sistemlerde uyarı olarak görüntüleniyor. Yüksek riskli gebelik tanısı alan gebelerin MHRS üzerinden randevu talep etmeleri halinde kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, nöroloji, üroloji, genel cerrahi, psikiyatri ve dahiliye branşlarına randevu önceliği tanınıyor. 9 ayda toplam 133 bin 261 yüksek riskli gebeye (20 hafta üzeri) danışmanlık hizmeti verildi. 61 bin 891 yüksek riskli gebe ilgili branşlara yönlendirildi. Böylece anne bebek ölümlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.”

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