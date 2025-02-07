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Yüksek maaşlı iş vaadi ile kadınlara iğrenç tuzak... Bitlis'teki operasyonla 9 kişi yakalandı, 12 kadın kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Bitlis#Fuhuş Operasyonu#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 11:26

Bitlis merkezli 3 ilde yüksek maaşlı iş vaadiyle kandırdıkları kadınları fuhşa zorlayan ve onlara uyuşturucu kuryeliği yaptıran çeteye düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı, 12 kadın kurtarıldı.

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Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yüksek maaşlı sahte iş ilanlarıyla kadınları ağlarına düşürerek, kente getirip fuhşa zorlayan ve uyuşturucu kuryeliği yaptıran çeteye yönelik çalışma başlattı.

Yüksek maaşlı iş vaadi ile kadınlara iğrenç tuzak... Bitlisteki operasyonla 9 kişi yakalandı, 12 kadın kurtarıldı

3 ay süren teknik takip sonucu Bitlis, Van ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yüksek maaşlı iş vaadi ile kadınlara iğrenç tuzak... Bitlisteki operasyonla 9 kişi yakalandı, 12 kadın kurtarıldı

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 12 kadın da çetenin elinden kurtarıldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 1 tabanca ve tabancaya ait 13 mermi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 

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Yüksek maaşlı iş vaadi ile kadınlara iğrenç tuzak... Bitlisteki operasyonla 9 kişi yakalandı, 12 kadın kurtarıldı

Yüksek maaşlı iş vaadi ile kadınlara iğrenç tuzak... Bitlisteki operasyonla 9 kişi yakalandı, 12 kadın kurtarıldı

 

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#Bitlis#Fuhuş Operasyonu#Operasyon

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