Yüksek maaşlı iş vaadi ile kadınlara iğrenç tuzak... Bitlis'teki operasyonla 9 kişi yakalandı, 12 kadın kurtarıldı

Haberin Devamı

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yüksek maaşlı sahte iş ilanlarıyla kadınları ağlarına düşürerek, kente getirip fuhşa zorlayan ve uyuşturucu kuryeliği yaptıran çeteye yönelik çalışma başlattı.

3 ay süren teknik takip sonucu Bitlis, Van ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 12 kadın da çetenin elinden kurtarıldı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 1 tabanca ve tabancaya ait 13 mermi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haberin Devamı