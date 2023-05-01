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Yüksek lisans öğrencisi arttı

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#Akademi #Yüksek Lisans#Öğrenci
Yüksek lisans öğrencisi arttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 07:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022-2023 eğitim öğretim yılı yükseköğretim istatistikleri açıklandı. Buna göre, Türkiye’deki 208 yükseköğretim kurumunda, 6 milyon 950 bin 142 öğrenci bulunuyor.

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 Yükseköğretimdeki öğrencilerin 2 milyon 647 bin 54’ü ön lisans, 3 milyon 754 bin 95’i lisans, 434 bin 485’i yüksek lisans ve 114 bin 508’i doktora programlarında yer alıyor. Rapora göre, geçtiğimiz yıl yüksek lisans yapan öğrencilerin sayısı 358 bin 271 iken, bu yıl bu sayı yüzde 21 arttı.

AKADEMİK KADRO

İstatistiklere göre, 2021-2022 akademik yılında yükseköğretim kurumlarından 903 bin 673 kişi mezun oldu. 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik kadro verilerine göre de 184 bin 566 öğretim elemanının 154 bin 981’i devlet üniversitelerinde, 29 bin 338’i vakıf üniversitelerinde, 247’si vakıf meslek yüksekokullarında bulunuyor. Öğretim elemanlarının 34 bin 280’i profesör, 22 bin 462’si doçent, 44 bin 216’sı doktor öğretim üyesi, 37 bin 39’u öğretim görevlisi ve 46 bin 569’u araştırma görevlisi olarak görev yapıyor.

ERKEKLER ÇOĞUNLUKTA

Raporda açık öğretim hariç yükseköğretim kurumlarındaki cinsiyet oranları da yer aldı. Öğrencilerin yüzde 51’i erkek, yüzde 49’u ise kadın. Öğretim elemanlarında da erkeklerin oranı kadınlardan fazla. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının yüzde 53.8’i erkek, yüzde 46.2’si kadın olarak belirlendi.


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#Akademi #Yüksek Lisans#Öğrenci

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