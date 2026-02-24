'Yüksek kazanç' başlıkları ile kandırıyorlar: DMM'den dolandırıcılık uyarısı

×
HABERLERGündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 12:28

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), haber sitesi görünümü verilerek 'devlet destekli yatırım programı', 'yüksek kazanç' veya 'ek gelir fırsatı' başlıklarıyla paylaşılan site ve içeriklerin dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haber sitesi görünümü verilerek 'devlet destekli yatırım programı', 'yüksek kazanç' veya 'ek gelir fırsatı' başlıklarıyla paylaşılan site ve içerikler dolandırıcılık girişimidir. Hiçbir kamu kurumu adına internet üzerinden yatırım toplama veya garanti kazanç vaadiyle bir program yürütülmemektedir. Resmi kurum adları, devlet büyüklerine ait görüntüler ile basın kuruluşlarının logo ve tasarımları kullanılarak oluşturulan bu tür sahte içeriklere itibar edilmemesi, herhangi bir kişisel ve finansal bilginin paylaşılmaması önemle rica olunur" denildi.

