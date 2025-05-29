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Yüksek kar vadiyle kandırdılar, devre mülk dolandırıcılığında 13 şüpheli tutuklandı

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#Yüksek Kar Vaatleri#Devre Mülk Dolandırıcılığı#Adli Kontrol
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 10:18

Yüksek kar vaadiyle ikna ettikleri 9 devre mülk sahibini dolandırdıkları belirlenen 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Dolandırıcıların 6 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı.

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Zanlıların, yüksek kar vaadiyle ikna ettikleri 9 devre mülk sahibini dolandırdıkları ve 6 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

YÜKSEK KAR VADİYLE KANDIRDILAR 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca devre mülk sahiplerini yüksek kar vaadiyle ikna edip, ofislerine davet ettikleri kişileri, sözleşme işlemleri sırasında "masraf ve sigorta" bedeli talep ederek dolandırdıkları öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Yüksek kar vadiyle kandırdılar, devre mülk dolandırıcılığında 13 şüpheli tutuklandı

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20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık ve Suç Analiz Merkezi büroları ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekiplerince İzmir, İstanbul, Kayseri, Ankara, Muğla ve Kahramanmaraş'ta şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksek kar vadiyle kandırdılar, devre mülk dolandırıcılığında 13 şüpheli tutuklandı

6 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Devre mülk sahibi 9 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin 6 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.

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#Yüksek Kar Vaatleri#Devre Mülk Dolandırıcılığı#Adli Kontrol

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