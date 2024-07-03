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Motosikletteki gençler feci kazada hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Kaza#Motosiklet
Motosikletteki gençler feci kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 15:16

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin kimliği belirlenemeyen sürücüsü ile arkasındaki Abdulkadir Tutkum (27) hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü K.H., gözaltına alındı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Gümüşlük Caddesi'nde meydana geldi. 5'inci Sokak'tan Gümüşlük Caddesi'ne dönüş için manevra yapan K.H.'nin kullandığı 20 H 8180 plakalı hafif ticari araç ile bu sırada caddede ilerleyen 25 ADN 691 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosikletteki gençler feci kazada hayatını kaybetti

Savrulan motosiklet elektrik direğine, ardından da yol kenarındaki duvara çarptı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki kask takmadığı belirlenen Abdulkadir Tutkum'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Motosikletteki gençler feci kazada hayatını kaybetti

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Ölen 2 kişinin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, hafif ticari aracın sürücüsü K.H.'yi gözaltına aldı.

Motosikletteki gençler feci kazada hayatını kaybetti

 

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#Trafik Kazası#Kaza#Motosiklet

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