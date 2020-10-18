Yüksek gerilim hattının altından traktörle geçerken feci ölüm!

Olay, dün akşam, Elbistanhöyüğü Mahallesi kırsalındaki yer fıstığı tarlasında meydana geldi. Yer fıstığı hasadı için Osmaniye'den gelen Erhan Taşar, traktöre takılı patoz makinesi ile A.Y.'ye ait tarlada çalışmaya başladı. Hasat sırasında tarlanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarının sarktığını fark etmeyerek, altından geçen Taşar, akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Taşar'ı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan ve sağlık durumu kritik olan Taşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erhan Taşar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.