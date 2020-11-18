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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 11:45 | Son Güncelleme:

Yüksek gerilim hattında bakım-onarım çalışması yapan işçi akıma kapıldı

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Yüksek gerilim hattında bakım-onarım çalışması yapan işçi akıma kapıldı
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ADANA’da mezarlık içerisinden geçen yüksek gerilim hattında bakım onarım çalışması yapan işçi Osman Avcı (25), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Yüksek gerilim hattında bakım-onarım çalışması yapan işçi akıma kapıldı
Olay, Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı içerisinde meydana geldi. Elektrik işçisi Osman Avcı, mezarlıktan geçen yüksek gerilim hattında bakım onarım yapmak için elektrik direğine çıktı.

Ancak akıma kapıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri elektrik direğinden indirilen Avcı’nın, hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan Avcı’nın akıma kapıldığı ve elektrik direğinden indirildiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

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