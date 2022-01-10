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Yüksek gerilim hattına dokunarak yaralanan çocuk hayatını kaybetti

#Tekirdağ#Muratlı#Yüksek Gerilim Hattı
Yüksek gerilim hattına dokunarak yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Tren Garı’nda park halindeki vagonun üzerine çıkan ve yüksek gerilim hattına dokunarak ağır yaralanan 16 yaşındaki Kartal Kaan Akın hayatını kaybetti.

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25 Aralık 2021 Cumartesi akşamı saat 22.50 sıralarında yaşanan olayda, vagonun üzerine çıkarak sağ kolunu kaldırıp elektrik tellerine dokunan 16 yaşındaki Kartal Kaan Akın akıma kapıldı. İtfaiyenin yardımıyla vagonun üzerinden indirilen yaramı çocuk olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kolundan ameliyat olan 16 yaşındaki çocuk, oradan ambulans uçak ile Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi.

Derince’deki hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kartal Kaan Akın, iki hafta sonra hayatını kaybetti. İç organları büyük zarar gören 16 yaşındaki çocuk, sevenlerini yasa boğdu.

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#Tekirdağ#Muratlı#Yüksek Gerilim Hattı

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