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Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± JASAT (Jandarma SuÃ§ AraÅŸtÄ±rma Timi) ekipleri, bir ÅŸÃ¼phelinin yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan kaÃ§ak yollarla Ä°stanbul'a kobra yÄ±lan zehiri getirdiÄŸi bilgisini aldÄ±. ÅžÃ¼phelinin kimlik ve adres bilgisi saptandÄ±. ÅžÃ¼phelinin kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ± takibe alan Jandarma ekipleri, aracÄ± EyÃ¼psultan'da durdurdu. ÅžÃ¼pheli jandarma ekiplerince yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AraÃ§ta yapÄ±lan aramalarda 45 tÃ¼p kobra yÄ±lanÄ± zehiri ele geÃ§irildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan S.S.B. hakkÄ±nda "5607 SayÄ±lÄ± KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k Kanununa Muhalefet" suÃ§undan adli tahkikat baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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KANSER TEDAVÄ°SÄ° VE KOZMETÄ°KTE KULLANILIYOR

Kobra zehirinin iÃ§inde Ã§ok sayÄ±da protein ve polipeptit bulunuyor. NÃ¶rotoksit bir madde olan kobra zehiri bir insanÄ± kÄ±sa sÃ¼rede Ã¶ldÃ¼rebilecek gÃ¼ce sahip. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kimyasal silahlarÄ±n ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda, kemoterapi gÃ¶ren kanser hastalarÄ±nÄ±n tedavisinde, doping ve kozmetik sektÃ¶rlerinde kullanÄ±lan kobra yÄ±lanÄ± zehiri Ã§ok ender bulunan ve pahalÄ± bir madde...

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