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Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:55,Son Güncelleme:/

Yüksek ateşle hastaneye giden İranlı şoförde virüs tespit edilmedi

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Yüksek ateşle hastaneye giden İranlı şoförde virüs tespit edilmedi
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ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran İranlı tır şoförü gözlem altına alınırken, koronavirüs tespit edilmediği belirtildi.

Türkiye'ye 20 Şubat günü giriş yaptığı belirlenen İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı Amir D. (33), kullandığı TIR'la seyir halindeyken ErzincanRefahiye ilçesinde rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle Refahiye Devlet Hastanesi'ne müracaat eden Amir D., buradan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. İranlı TIR sürücüsü, gerekli tetkiklerin yapılmasından sonra izole edilen odaya alındı. Doktorlar tarafından yapılan ilk tespitlerde sürücünün koronaviris taşıdığına dair bir emare bulunmadı. İranlı, sürücü hastanedeki odada müşahede altında tutuluyor.

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