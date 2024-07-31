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Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak

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#Yüksek Askeri Şura#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ANKARA
Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 10:00

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri ,Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

 

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#Yüksek Askeri Şura#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ANKARA

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