×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yük treni kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Çankırı#Tren#Kaza
Yük treni kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 14:08

Çankırı'da yük treninin kamyona çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çankırı kara yolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana geldi. Kara yoluna çıkmak isteyen Muharrem Uçar (50) idaresindeki 52 FN 402 plakalı kamyona, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Trenin çarpması ile su tankı yüklü kamyon devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada kamyon şoförü ile kamyonda bulunan B.K. (18) ve makinistler B.O. ile A.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon şoförü Muharrem Uçar, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çankırı#Tren#Kaza

BAKMADAN GEÇME!