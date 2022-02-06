‘Yük sadece işçi, memur ve emeklinin sırtına binmeyecek’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tüneli ile diğer projelerin toplu açılış törenine Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan törende özetle şunları söyledi:

HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ

“Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda yapılan reformların, kat edilen mesafelerin çok büyük bir bölümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Artık yeni ve daha büyük bir kalkınma devriminin eşiğindeyiz. Güvenliğini sağladığımız, hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz, temel altyapımızı inşa ettiğimiz Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak atılımı başlattık.

SİNSİ PLAN YAPTILAR

Hiç şüphesiz bu büyük devrim de öyle kolay ilerlemeyecek. Öyle kolay gerçekleşmeyecek. Salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim üretime ve ihracata yüklenmemizin sebebi bu fırsatı değerlendirmektir. Tabii Türkiye’nin büyümesini ve küresel ekonomiden hak ettiği payı almasını istemeyenler ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. İşte sizler gördünüz. Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik.

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ARZU ETMEDİĞİMİZ YÜKSELİŞ

Tabii bu arada, bu salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların hem de kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık.”

PAHALILIK MESELESİNİ ÇÖZECEĞİZ

- “Telafisi olmayan çöküşlere yol açmamak için yılbaşından itibaren mümkün olduğu kadar düşük oranlarda artışlara müsaade etmek mecburiyetinde kaldık. Bizim için aslolan, vatandaşımızın ne istediğidir. Milletimizin her derdi olmazsa olmaz önceliğimizdir. Tabii ki nimeti hep birlikte paylaştığımız gibi külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Ama bu yükün sadece vatandaşımızın, özellikle de işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çalışanlarımızın sırtına binmesine izin vermeyeceğiz. Müsterih olun.”

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- “Hep birlikte tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye’ye çıkıyor. Enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz.”

- “Zonguldak’tan tüm Türkiye’ye söz veriyoruz. Allah’ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Çünkü bizim bu millete can borcumuz var.”

40 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNDİ

- “Zonguldak-Kilimli Yolu üzerinde inşa ettiğimiz tünellere, geçen aylarda rahmeti rahmana uğurladığımız ülkemizin fikir ve ilim dünyasının önemli simalarından, bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı’nın ismini verdik. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek. Hem yolun yarı yarıya kısalması, hem seyahat süresinin azalması sayesinde Zonguldak’la Kilimli’yi adeta bütünleştirmiş oluyoruz.”

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