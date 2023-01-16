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Yük gemisi karaya oturdu, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı

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#İstanbul Boğazı#Gemi#Ukrayna
Yük gemisi karaya oturdu, İstanbul Boğazındaki gemi trafiği askıya alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 08:08

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde bulunan yük gemisinin karaya oturması nedeniyle askıya alındığı bildirildi.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Umuryeri’nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, Nene Hatun gemimiz, Kurtarma-5, 8, 9 Römorkörlerimiz, KEGM-8 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi" denildi.

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#İstanbul Boğazı#Gemi#Ukrayna

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