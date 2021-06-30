Yük bildirimi ne zaman başlıyor, ertelendi mi? U-ETDS tarihi için önemli detay

Ulaştırma Bakanlığının yayınladığı son genelgeye göre Karayolları taşımacılığında UETDS Eşya/Tehlikeli Madde yük bildirimleri Temmuz 2021 itibarıyla uygulanmaya başlıyor. Bu Tarihten itibaren UETDS kapsamı içerisinde bulunan Tehlikeli Madde taşıyan ve bir kısım Normal Yük taşıyan firmalar taşıdıkları yükleri UETDS sistemi üzerinden bildirmekle mükelleftirler. Bütün Normal Yük taşıyan şahıs firmaları Ocak 2022 itibarıyla U-ETDS kapsamına girecektir.

U-ETDS Ne zaman başlıyor?

Temmuz 2021 İtibarıyla başlıyor.

U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren ve Normal yük taşıyan:

1- Şahıs firmaları haricindeki bütün firmalar

2- “L” Belgeli Taşıma Kooperatifleri

Tehlikeli Madde Taşıyan:

1- Bütün Firmalar

UETDS bildirimi yapmakla mükelleftirler.

U-ETDS sistemi, KTK ve KTY çerçevesinde ticari olarak faaliyet gösteren ve Normal yük taşıyan:



1- Bütün Şahıs Firmaları(Şahıs firmalarının bildirim zorunluluğu 2022 Ocağa ertelendi)

2- “TİO” belgeli kooperatifler bildirim yapmakla mükellef değiller. (Bu kooperatiflerin üyelerinden olup şahıs firması olmayanlar bildirim yapmakla mükelleftirler).

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen R1 ve R2 yetki belgeleri belge üzerinde belirtilen geçerlilik süresi boyunca geçerliliğini korur. Geçerlilik süresi dolan R1 ve R2 yetki belgeleri, TİO yetki belgesi ile değiştirilerek yenilenir.

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