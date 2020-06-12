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Haber Giriş: 12.06.2020 - 12:01,Son Güncelleme:

Yuh artık! Ambulansta kendisini hastaneye götüren sağlık personelini taciz etti

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Yuh artık! Ambulansta kendisini hastaneye götüren sağlık personelini taciz etti
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Samsun'da kendisini hastaneye götüren 112 sağlık personeline 'ambulans içinde elle tacizde' bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark yanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, parkta alkol komasına girdiği iddia edilen İ.G.'yi (34) gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans sevk edildi.

Hastaneye götürülmek için ambulansa konulan İ.G.'nin ambulans içinde sağlık görevlisi 29 yaşındaki kadını elle taciz ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan İ.G., Gazi Polis Merkezine teslim edildi.

Yuh artık Ambulansta kendisini hastaneye götüren sağlık personelini taciz etti

Polisteki sorgusu tamamlanan İ.G., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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