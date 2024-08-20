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Yücel: WhatsApp hesabım hacklendi

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Deniz Yücel#Whatsapp
Yücel: WhatsApp hesabım hacklendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 07:00

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının hacklendiğini açıkladı.

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Yücel, kendisinden gönderilen mesaj ve aramaların dikkate alınmamasını istedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yücel, şu ifadeleri kullandı: “WhatsApp hesabım maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Hesabımdan size gelen mesajların, aramaların ya da diğer iletişimlerin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim. Bu süre zarfında lütfen benden gelen hiçbir mesaja itibar etmeyin, linklere tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Hesabımı geri almak ve güvenliği sağlamak için gerekli adımları atıyorum. Bu konuda göstereceğiniz anlayış ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Eğer acil bir durumda bana ulaşmanız gerekiyorsa  lütfen alternatif iletişim yollarını kullanın.”

 

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#CHP#Deniz Yücel#Whatsapp

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