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Yücel Arzen'in bestelediği "Menderes Zeybeği" türküsü dinleyicilerle buluştu

#Adnan Menderes#Yücel Arzen#Menderes Zeybeği
Yücel Arzenin bestelediği Menderes Zeybeği türküsü dinleyicilerle buluştu

Yücel Arzen’in yazıp bestelediği, Celal Sezer, Yunus Balcıoğlu ve Yücel Arzen’in seslendirdiği “Menderes Zeybeği” demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes’in anısına dinleyicilerle buluştu.

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Adnan Menderes Müzesi resmi Twitter hesabı, merhum Başbakan Menderes anısına yazılan “Menderes Zeybeği” türküsünü sosyal medyadan paylaştı.

Yücel Arzen, türküyü hangi duygularla yazdığını şu sözlerle anlattı:

Menderes Zeybeği bir bestecinin 'kendisine yapılan haksızlığın hesabını sorma' girişiminden başka bir şey değildir! Bir çeşit diklenmedir zeybek; hem oyunu hem de müziği ile. İnsana bir şarkı söyleten gerekçe de aslında bir çeşit dirim, direnç gösterme çabasıdır. Menderes'i astılar ve bizim sesimizi kestiler! Bir şiir, bir şarkı 'hatırlanarak' yapılan bir etkinliktir. Direnç için, diriliş için ayakta dimdik durduğumuz o günleri 'hatırlamak' gerekir ve yeterlidir kimi zaman.'

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#Adnan Menderes#Yücel Arzen#Menderes Zeybeği

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