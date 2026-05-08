YTÜ öğrencileri tasarladı: Dünya şampiyonu ‘çevreci gemi’

HYDROCONTEST Retrofit Challenge 2026 Yarışması, mevcut gemilerin enerji verimliliğini artırmaya, yakıt tüketimini azaltmaya ve karbon emisyonlarını düşürmeye yönelik gerçekçi ve uygulanabilir mühendislik çözümlerinin geliştirilmesini amaçlıyor. 2014’ten beri dünya çapında farklı ülkelerde düzenlenen yarışma, bu yıl Fransa’da 28-30 Nisan tarihlerinde düzenlendi. Sürdürülebilir denizciliğe odaklanan bu prestijli uluslararası yarışma ‘dizayn’ ve ‘retrofit’ olmak üzere iki farklı kategoride yapılıyor. YTÜ Gemi ve Denizcilik Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Stars of Hydro Takımı, 42 ülkeden öğrencilerin yarıştığı ‘retrofit’ kategorisinde Fransa, Letonya ve Brezilya’nın da içinde olduğu 6 finalist rakibini geride bırakarak dünya şampiyonluğunu elde etti. Yarışmada 400 metrelik konteyner gemisi üzerinde çalıştıklarını söyleyen takım kaptanı ve Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Hümeyra Zehra Tedik, şöyle konuştu:

11 BİN TON YAKIT TASARRUFU

“Takımımız 2017 yılından beri faaliyet gösteriyor ve şu an toplam 40 öğrenciden oluşuyor. Yarışmaya ise 6 kişi katıldık. Bize gerçek bir gemi örneği verildi. Bu gemi aslında şu an hurda statüsünde olduğu için hizmet dışı. Veri olarak bize bu geminin Çin Şanghay’dan başlayıp Polonya’nın Gdansk Limanı’nda sona eren Uzak Doğu - Kuzey Avrupa hattında taşımacılık yaptığı bilgisi verildi. Yarışmada görevimiz o gemide gerekli iyileştirilmeleri verilen bütçeyi aşmayacak şekilde yapmaktı. Bunun için bir sistem geliştirdik. Gemi, Şangay Gdansk arasındaki seferleri sırasında yıllık yaklaşık 39 bin 305 ton yakıt tüketiyordu. Geliştirdiğimiz iyileştirme sistemimizle geminin yakıt tüketimini 28 bin 191 tona düşürdük. Böylece yılda yaklaşık 11 bin 114 yakıt tasarrufu yani yüzde 28’in üstünde yakıt verimliliği sağladık. Böylece geminin 100 bin tona dayanan karbon emisyonunu da 30 bin tonu aşkın oranda azalttık.

GEMİNİN SINIFINI YÜKSELTTİK

Yarışmada bize verilen gemi 400 metrelik konteyner gemisiydi. Bu geminin 2024 yılındaki verilerine göre, sınıfı ‘D’ olarak belirlenmişti. Biz geliştirdiğimiz sistemle geminin sınıfını B’ye yükselttik. Bu da geminin yaklaşık 7-8 yıl daha sularda ve limanlarda sorunsuz çalışması anlamına geliyor. Yenilenebilir enerji için de bazı cihazlar geliştirdik.”

JÜRİYİ ŞAŞIRTTIK

Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği 1’inci sınıf öğrencisi Akif Satılmış, başarılarını şu sözlerle anlattı: “Yaptığımız iyileştirmelere jüri oldukça şaşırdı. Hatta bize ‘Siz öğrenciliğin yanı sıra bir yerde çalışıyor musunuz’ diye sordular. Geliştirdiğimiz sistemin oldukça profesyonel olduğunu düşündüler. Çünkü bir öğrenci takımından beklenmeyecek kadar teknik detaylar üzerinde çalışmıştık. Birinci olmayı bekliyorduk. Çünkü diğer takımların sunumlarını incelediğimizde öne çıkan taraflarımız olduğunu gördük. ‘Türk takımı birinci oldu’ anonsunda ise çok duygulandık. Türk bayrağını orada dalgalandırmak gurur vericiydi. Yarışmada Fransa takımı ikinci, Brezilya takımı da üçüncü oldu.”