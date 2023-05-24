YSP'li vekil Sırrı Süreyya Önder: Kılıçdaroğlu bazı şeyler taahhüt etti

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14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine taahhüt ettiği şeyler olduğunu belirtti.

"BUNLARI YERİNE GETİRMEK ZORUNDA"

Önder, "Kendisinin taahhüt ettiği birtakım şeyler var. Örneğin bağımsız yargı, bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklere etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda" dedi.

Önder, "Zaten bu ülkede değişim talebi de tam bu noktalarda en başta adalet, adaletsizlikten şikayet alanında odaklanıyor" ifadelerini kullandı.