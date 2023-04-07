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YSP ve TİP logolarıyla

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#EMEK Ve Özgürlük İttifakı#HDP#Yeşil Sol Parti
YSP ve TİP logolarıyla
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

EMEK ve Özgürlük İttifakı’ndaki Emek Partisi, HDP’nin hazırladığı Yeşil Sol Parti’den tek liste halinde seçime girmek için YSK protokolünden imzasını çekti.

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EMEP, birleşik oy pusulasında yer almayacak, ittifak içinde YSP ve TİP logoları bulunacak. TİP’in Ankara ve İstanbul’un bazı seçim çevrelerini de içeren 50’ye yakın il için liste hazırladığı belirtildi.

HDP, genel seçimden sonra olası yasaklamalarla sandalye kaybetmek istemiyor. Bu nedenle cezaevindeki milletvekilleri,- yurtdışındaki HDP’li siyasetçiler ve kapatma davasında siyasi yasak riski taşıyanlar listede yer almayacak.

Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ın istifa etmeden YSP listesine girmesi bekleniyor.

HDP, AYM’YE SAVUNMA VERMİYOR

HDP dün Anayasa Mahkemesi’ne (AYM), seçim dönemine girildiği için 11 Nisan’da sözlü savunma yapılmayacağını bildirdi. HDP’nin dilekçesi AYM Genel Kurulu’nda ele alınacak. AYM, HDP’nin savunmadan feragat ettiğine karar verirse dosya esas hakkında rapor için raportöre ve

 

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#EMEK Ve Özgürlük İttifakı#HDP#Yeşil Sol Parti

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