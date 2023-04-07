YSP ve TİP logolarıyla

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EMEP, birleşik oy pusulasında yer almayacak, ittifak içinde YSP ve TİP logoları bulunacak. TİP’in Ankara ve İstanbul’un bazı seçim çevrelerini de içeren 50’ye yakın il için liste hazırladığı belirtildi.

HDP, genel seçimden sonra olası yasaklamalarla sandalye kaybetmek istemiyor. Bu nedenle cezaevindeki milletvekilleri,- yurtdışındaki HDP’li siyasetçiler ve kapatma davasında siyasi yasak riski taşıyanlar listede yer almayacak.

Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ile Mithat Sancar’ın istifa etmeden YSP listesine girmesi bekleniyor.

HDP, AYM’YE SAVUNMA VERMİYOR

HDP dün Anayasa Mahkemesi’ne (AYM), seçim dönemine girildiği için 11 Nisan’da sözlü savunma yapılmayacağını bildirdi. HDP’nin dilekçesi AYM Genel Kurulu’nda ele alınacak. AYM, HDP’nin savunmadan feragat ettiğine karar verirse dosya esas hakkında rapor için raportöre ve