YSP nedir, görevleri nelerdir?

Yardımcı sağlık personeli; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilen, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personeldir. Yardımcı sağlık personeli; acil bakım teknikeri, ambulans teknikeri, çevre sağlık teknisyeni, iş yeri hemşiresi ve sağlık memuru olarak görevlendirilir.
YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLERİ NELERDİR?
- Çalışma alanında genel hijyen şartlarını denetlemek,
- İş sağlığı ve güvenliği alanında planlama yapmak,
- İş sağlığı ve güvenliğini değerlendirmek, takip etmek ve gerekli yönlendirmesini sağlamak,
- Veri toplamak, gerekli kayıtları tutmak,
- Gerekli zamanlarda hekime hasta fizik muayenesinde yardımcı olmak,
- İlk yardım hizmetleri organizasyonunda hekimle birlikte görev almak,
- Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev almak,
- Hekim tarafından verilen farklı görevleri yürütmek.