YSP nedir, görevleri nelerdir?

Yardımcı sağlık personeli; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilen, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personeldir. Yardımcı sağlık personeli; acil bakım teknikeri, ambulans teknikeri, çevre sağlık teknisyeni, iş yeri hemşiresi ve sağlık memuru olarak görevlendirilir.

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLERİ NELERDİR?