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YSP nedir, görevleri nelerdir?

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YSP nedir, görevleri nelerdir

YSP ya da tam açılımı ile Yardımcı Sağlık Personeli, Sağlık Bakanlığı ya da bağlı hastanelerde görev almaktadır. YSP, pek çok görevle anılabilmektedir. Peki, YSP nedir, görevleri nelerdir? İşte, YSP hakkında bazı bilgiler

Yardımcı sağlık personeli; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilen, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personeldir. Yardımcı sağlık personeli; acil bakım teknikeri, ambulans teknikeri, çevre sağlık teknisyeni, iş yeri hemşiresi ve sağlık memuru olarak görevlendirilir.

YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLERİ NELERDİR?

  • Çalışma alanında genel hijyen şartlarını denetlemek,
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında planlama yapmak,
  • İş sağlığı ve güvenliğini değerlendirmek, takip etmek ve gerekli yönlendirmesini sağlamak,
  • Veri toplamak, gerekli kayıtları tutmak,
  • Gerekli zamanlarda hekime hasta fizik muayenesinde yardımcı olmak,
  • İlk yardım hizmetleri organizasyonunda hekimle birlikte görev almak,
  • Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev almak,
  • Hekim tarafından verilen farklı görevleri yürütmek.
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