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YSP kongresindeki terör propagandasına soruşturma: 16 gözaltı kararı

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#YSP#Ankara#Terör
YSP kongresindeki terör propagandasına soruşturma: 16 gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 09:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Yeşil Sol Parti (YSP) olağan kongresinde terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ankara'da 15 Ekim'de gerçekleştirilen Yeşil Sol Parti olağan kongresi sırasında terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kongre sırasında örgütsel etkinliklere katılarak, PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini övücü ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 10 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.  

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#YSP#Ankara#Terör

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