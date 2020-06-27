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Gündem
Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

YSK'ye yanlış belgeyle geldi! Panik yaşadı

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YSK'ye yanlış belgeyle geldi! Panik yaşadı
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Zonguldak'ta Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yanlış sınav giriş belgesiyle gelen genç kız, durum fark edilince panik yaşadı. Okul idaresinde bilgisayardan doğru sınav giriş belgesini çıkarmasıyla genç kız sınava alındı.

Zonguldak genelinde 36 okulda 9 bin 964 aday, bin 238 görevli gözetiminde sınava girdi. Sınav öncesi, salonlar dezenfekte edildi. Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyularak sınıflara alındı. Sınava, Fener İlkokulu'nda giren bir öğrenci ise yarınki sınavın giriş belgesiyle okula geldi. Görevlilerin fark etmesi üzerine genç kız, büyük panik yaşadı. Genç kızın mağdur olmaması için okul idaresinde bilgisayardan sınav giriş belgesi çıkartılan genç kız, sınava alındı.

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