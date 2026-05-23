YSK'dan 'yerel seçimler iptal edilsin' başvurusuna ret

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin davada ‘mutlak butlan’ kararı vermesinin ardından bir CHP üyesi, YSK’ya başvuruda bulundu.

Başvuruda, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kurultayın ardından yapılan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin de iptal edilmesi talep edildi. Başvurunun ardından YSK, bugün olağanüstü toplandı. Kurul, yapılan değerlendirme sonucunda CHP üyesinin yerel seçimlerin iptali istemli başvurusunu reddetti.

