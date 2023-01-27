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YSK’ya yeni başkan

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#Yüksek Seçim Kurulu#Muharrem Akkaya#Ahmet Yener
YSK’ya yeni başkan
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı’na, görev süresi dolan Muharrem Akkaya’nın yerine Ahmet Yener seçildi.

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Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın’ın görev süreleri 24 Ocak’ta dolmuştu. Yerlerine Danıştay ve Yargıtay’da seçim yapıldı. Yargıtay’daki seçim sürecinin dün tamamlanmasının ardından beş yeni üye yemin töreni için YSK’ya geldi. Yargıtay’dan seçilen Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta ile Danıştay’dan seçilen Ali Çopur ve İsmail Kalender yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen beş üye arasında YSK Başkanlığı ve başkanvekilliği için gizli oylama yapıldı. Başkanlığa Ahmet Yener, Başkanvekilliğine Ekrem Özübek seçildi.

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SEÇİM SÜRECİNİ YÜRÜTECEK

Yeni YSK Başkanı Yener, 13 Nisan 1966’da Ankara Beypazarı’nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989’da mezun olan Yener, Ankara hâkim adayı olarak mesleğe başladı. Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği yaptı. 22 Aralık 2011’de Yargıtay üyesi oldu. 16 Ocak 2020’de ise Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçildi. YSK’nın yeni başkanı Yener, Sayıştay Başkanı Metin Yener’in ağabeyi. Uzmanlık alanı iş kazaları ve meslek hastalıkları olan 57 yaşındaki Yener, evli ve üç çocuk babası. 14 Mayıs’ta yapılması planlanan seçim sürecini Yener ve beş üyesi yenilenen YSK yürütecek.

 

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#Yüksek Seçim Kurulu#Muharrem Akkaya#Ahmet Yener

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